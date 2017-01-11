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Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 hedef imha edildi.

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  • ANKARA (İHA)
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef ateş altına alınarak imha edildi.  
 
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, 10 Ocak 2017 tarihinde 18.00-20.34 saatleri arasında Kuzey Irak'ın Zap, Gara, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü. 

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