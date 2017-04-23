Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerindeki PKK hedefleri hava harekatıyla imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraların düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.
- İHA
TSK'dan yapılan açıklamada, 22 Nisan 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan iki mağara, iki sığınak ve dört silah mevziinin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
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