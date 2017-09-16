Kuzey Kore füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı

Kim Jong-un, son yaptığı açıklamada füze testlerine devam edeceğini ilan etti.

Bugüne kadarki en uzun menzilli füzesini fırlatıp dünyayı alt üst eden Kuzey Kore'den beklenen fotoğraflar geldi.

Diktatör Kim Jong-un'u bir masaya oturmuş ateşlenen füzeyi izlediğini gösteren kareler arasında, Kuzey Kore liderinin sevinçten çıldırdığı anlar da var. Bilgisayar ekranından füzeyi takip eden Kim, yanındaki generalleriyle kutlama yapıyor.

3 bin 700 kilometre mesafeye ulaşıp Pasifik Okyanusu'na düşen Hwasong-12 füzesi, Japonya'nın üstünden geçmiş ve ülkede yaşayanlar çalan sirenlerle sığınaklara koşmuştu.

Başta ABD olmak üzere tüm dünyadan yoğun tepki alan Kim Jong-un, bugün yaptığı açıklamada füze testlerine devam edeceğini ilan etti. Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına rağmen nükleer füze programını tamamlayacağını duyuran Kuzey Kore lideri, Eylül ayı başında hidrojen bombası test etmiş ve deneme bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açmıştı. Kim Jong-un, bu yıl şimdiden 19 füze denemesi gerçekleştirmiş durumda.

ABD ve Japonya'nın çağrısıyla acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, son denemeyi kınadı ve hafta içinde alınan yaptırım kararlarının hayata geçirilmesini istedi. Washington yönetimi, BMGK'nın kabul ettiği son yaptırımlar arasında petrol ambargosunun da yer almasını hedefliyordu ancak Moskova ve Pekin yönetimlerini ikna etmek için yaptırımlar yumuşatılmıştı.

Amerikan Associtaed Press (AP) haber ajansına bilgi veren uzmanlara göre, son testler Kuzey Kore'nin ABD'yi vurmaya yaklaştığını gösteriyor. Kim Jong-un, ilk kıtalararası balistik füze denemesini Temmuz ayında yapmıştı.

ABD-Çin-Kuzey Kore üçgeni

Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi Çin üzerinden durdurmak istedi ancak halihazırdaki tabloda bu hamlesinde başarısız olduğu görülüyor. Pyongyang yönetimi, Pekin'den gelen baskılara aldırış etmeden silah geliştirmeyi sürdürüyor.

Menziller giderek artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı 10'dan fazla, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri de giderek artıyor. Ülke, yaz mevsiminde ilk kıtalararası balistik füzesini denedi. Söz konusu füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu üstündeki toprağı Guam Adası'nı vurma kapasitesine sahip.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze.