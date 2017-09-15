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Lastik botta 44 Suriyeli yakalandı

AYDIN'ın Didim İlçesi'nden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 44 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

  • DHA
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Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 05.30'da, Bulamaç Adası yakınlarında, lastik botla ilerleyen 13'ü kadın 21'i çocuk toplam 44 Suriyeli kaçağı tespit etti. Lastik bota müdahale eden ekipler; grubu yakaladı. Didim D Marin Gümrük İskelesi'ne getirilen ve sağlık kontrolleri yapılan grup, ardından Aydın Göç İdareleri İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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