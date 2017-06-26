Burdur'da Lavanta bahçelerinde bayram yoğunluğu

Burdur Belediyesince hazırlanan programla Lisinia Doğa Merkezi'ne düzenlenen ücretsiz turlara katılanlar, burada hem lavanta hakkında bilgi alıyor hem de lavantalar arasında fotoğraf çektiriyor.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla kent sakinlerinin farklı bir etkinliğe katılması için ücretsiz turlar düzenlediklerini belirtti.

"Doğal güzelliğimizin yitip gitmemesi için de her koşulda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz"

Burdur Gölü kıyısındaki lavanta bahçelerinde vatandaşların güzel bir gün geçirmelerini amaçladıklarını dile getiren Ercengiz, şöyle konuştu: