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Lice ve Hani'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında operasyon öncesi, dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 12 Ocak 2017 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 14 Ocak 2017 günü saat 00.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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