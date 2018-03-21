Liseli ustaların yardımseverlik stajı

AMAÇ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

ESLEK liselerinin inşaat, elektrik, tesisat, bilişim ve dekorasyon gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yoksul, yaşlı, engelli veya kimsesizlerin evlerinde bakım ve onarım yapıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında, meslek liselerinde öğrenim gören 1 milyon 300 bin öğrenci, Türkiye genelinde başlatılan staj programı kapsamında, evlere “toplum hizmeti” vermeye başladı. Proje kapsamında evlerin bakım onarımı için gerekli malzemeler ise kaymakamlıklar tarafından karşılanıyor.

EVİN EKSİĞİ KALMADI

Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim alan öğrenciler, okulun yakında oturan bir ailenin tek katlı evini onarmaya başladı. Bu kapsamda, tesisat bölümü öğrencileri, evin çatı oluklarını değiştirdi, drenaj hattı çekti, şofben bakımı yaptı, mutfak ve banyodaki musluk hattını yeniledi. Metal bölümü öğrencileri bahçe kapısını ve parmaklıklarını değiştirdi, evin boya badana işlerini yaptı. Elektrik bölümü öğrencileri, evin bütün priz ve lamba anahtarlarının değişimlerini yaptı, sigorta kutusunu yeniledi, ihtiyaç duyulan yerlere kablo ve hat çekti. Son olarak ev sahibine sürpriz mobilya bölümü öğrencilerinden geldi. Öğrenciler banyo ve mutfağa ek dolaplar tasarladı, kapı kollarının ve kilitlerinin tamiratını yaptı. Ailenin evinde incelemelerde bulunan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, bu projeyle öğrencilerin hem ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu hem de mesleki bilgilerini uygulamalı olarak geliştirdiklerini söyledi.

Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarının yakınındaki bir evde çalışmalara başladı.