Liverpool yaralı bir hayvan gibi

Sezona iyi bir başlangıç yapıp zirveye oturan fakat son haftalarda gelen ardarda kayıplardan sonra dördüncü sıraya kadar gerileyen Liverpool, yarın akşam Anfield'da ligin lideri Chelsea ile karşılaşacak.

Maçın oldukça zorlu geçeceğini belirten Chelsea menejeri Antoino Conte, Liverpool'a "yaralı hayvan" benzetmesinde bulundu.

Karşılaşmada çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Conte, üst üste 3 maç kaybeden Liverpool'un çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Liverpool'un stadyumu Anfield'da oynamanın tüm takımlar için her zaman zor olduğunu belirten Conte "Liverpool çok zorlu bir rakip, çok kötü mağlubiyetler aldılar ve bize karşı tam konsantre olacaklardır. Bunu bilerek maça hazırlanacağız" dedi.

Liverpool geçen hafta içinde uzun zaman sonra ilk kez evinde oynanan bir maçı kaybetmiş, İngiltere Lig Kupasından ve Federasyon Kupasından da elenmişti. Ligde de dördüncü sıraya kadar gerileyen takım, Chelsea maçını kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.