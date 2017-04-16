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Lng Tankeri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Cezayir bandıralı LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Cezayir bandıralı LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren, 81 bin 265 groston ağırlığında ve 274 metre boyundaki Cezayir bandıralı "Mourad Didouche" adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler refakat etti.

Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini ifade etti.

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