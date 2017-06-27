LYS sınav sonuçları 2017 osym.gov.tr ÖSYM son dakika açıklaması geldi

LYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ÖSYM son dakika açıklaması geldi. LYS sınav sonuçları açıklaması osym.gov.tr adresinden açıklandı. Öğrencilerde meraklı bekleyişi daha da artıran LYS 2017 sınav sonuçları hakkında öğrenilmesi gerekenler haberimizde bulunuyor. LYS sınav sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak. LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

LYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LYS sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Gözler LYS sınav sorgu osym sonuç ekranında. 16.00'dan sonra LYS sonuçları erişime açılacak LYS sonuçları adayların adresine posta ile gönderilmeyecek. LYS sonuçları sonuç sorgu ekranından online olarak öğrenilecek. LYS sonuçlarını osym.gov.tr sonuc ekranından T.C ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLAMASI

LYS sonuçları için flaş bir açıklama geldi...ÖSYM'den yapılan açıklamada LYS sonuçlarının açıklanmasında herhangi bir değişiklik olmadığı, belirtildiği gibi bugün açıklanacağı duyuruldu. LYS sonuçları ile ilgili adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olup YGS sonuçları da LYS sonrasında internetten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu şu şekilde duyurdu;

"2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."