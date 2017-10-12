Mahirt Ünal: Müftülere verilecek nikah yetkisinin geri alınması söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzunca bir süredir hem ana kademe hem gençlik kolları hem de kadın kolları kongrelerinin devam ettiğini belirten Ünal, öncelikli olarak bu süreçlerin değerlendirmesinin yapıldığını ifade etti. Ana kademe kongrelerinde 533 ilçenin kongresinin planlandığını, 413 ilçe kongresinin gerçekleştirildiğini, hafta sonu 53 kongrenin yapılacağını anlatan Ünal, 22 il başkanının değiştiğini ve bunlardan 17’sinin atamasının yapıldığını söyledi. TBMM’nin grup çalışmaları konusunda MYK’nın bilgilendirildiğini kaydeden Ünal, MYK üyelerinin kongre süreçlerine dair görüşlerini paylaştığını dile getirdi.

Ünal, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, büyükşehirlerin ilçe kongreleriyle ilgili yapılan ertelemenin ve takvimin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Ünal, “Geçen hafta aldığımız kararla öncelikli olarak illerin kongrelerinin bitirilmesi karar altına alındı. Büyükşehirlerin kongrelerinin, il kongreleri tamamlandıktan sonra 51 ili tamamladıktan sonra 30 büyükşehirin kongre süreçleri tamamlanacak. Yapılmamış olanlarsa 51 ilin tamamlanmasından sonra yapılacak. Sosyal medyada bu konuda yürütülen tezviratlar var, bunlara itibar etmeyiniz” dedi.

Kongrelerin ertelenme gerekçesinin sorulması üzerine Ünal, “Buna neden gerek duyuldu, bu tamamen planlama ile ilgili. Çünkü bu hafta sonu sadece üşünün 53 tane planlanmış kongremiz var. Bu şu demek her kongre için Ankara’dan konuşmacıların gitmesi, ilçedeki çalışmalar, istişareler, mülakatlar. Dolayısıyla, bunun getirdiği zorluklar dikkate alınarak rahat bir planama yapılması gerekçesiyle, öncelikli olarak 51 ilin kongrelerinin tamamlanmasından sonra kongrelere başlayacağız” açıklamasında bulundu.

Müftülere nikah yetkisi tanıyan düzenlemeye gelen tepkilerin ardından bu düzenlemenin geri çekilip çekilmeyeceği yönündeki soruya Ünal, “Geri çekme söz konusu değil. Bu konu toplumda yeterince tartışıldı. Nihayetinde, nikah kıyma yetkisinin müftülüklere verilmesi, Medeni Kanunun değimesi ile ilgili bir konu değil. Nihayetinde, diğer devlet memurları, yani nikah memurunun nikah kıyma yetkisi neyse yine devlet memuru olan müftülüklere de de aynı yetki veriyor. Sanki burada yapılacak olan dini nikahmış gibi bir algı oluşturmanın anlamı yok. Belediyenin görevlendirdiği nikah memuru nasıl nikah kıyıyorsa müftülükler de aynı şekilde nikah kıyacaklar. Buradan bir din istismarının çıkarılmasını doğru bulmuyoruz” karşılığını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haluk Pekşen’in 15 Temmuz darbe girişimini AK Parti'nin yaptığı, 250 şehidi ise öngöremediği yönündeki açıklamasına ilişkin konuşan Ünal, “Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin yeni yaptığı bir şey değil. Bunu sistematik olarak 15 Temmuz’dan hemen sonra başlattılar. Burada acı olan şey şu ki Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bir FETÖ tehdidine, orduda örgütlendiğe, yargıda örgütlendiğine inanmıyor mu? Sınav sorularını çalıp milletin emeğine göz diktiğine inanmıyorlar mı? Kırk yıldan beri devletin içerisine sızmış bu yapının nasıl bir tehdit olduğu, bütün Türkiye, dünya tarafından anlaşılmışken Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ısrarla neden bu tehdidi görmezden geliyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bunun vebalinin altından kalkamaz. Biz, 15 Temmuz’u sulandırmak isteyen, itibarsızlaştırmak isteyen, 15 Temmuz’a tiyatro diyen, kontrollü darbe diyen herkesle 15 Temmuz’un anısına o gün bu Aziz milletin verdiği mücadelenin yüksek hatırına sonuna kadar mücadele ederiz. Bu yapılmak istenen işin de hesabını sorarız, çünkü bu şakası olan bir şey değil” diye konuştu.

Ünal, “Şunun bilinmesini isteriz, 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz. Buna müsaade etmeyiz. Bunun da hesabını sorarız” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat’a gerçekleştireceği ziyaretin sorulması üzerine Ünal, “Bu konu MYK’da gündeme gelmedi. Sayın Başbakanımız Bağdat ziyareti ve ana başlıkları konusunda hükümet sözcümüz sizleri bilgilendirecektir” dedi.