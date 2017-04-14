Mahkeme Hrant Dink davasının Trabzon'daki davayla birleştirilmesini kabul etmedi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davanın 44. celsesi görüldü.

13 SANIKTA BYLOCK ÇIKTI

İstanbul Adalet Sarayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, emniyetten dava dosyasına gelen yazıda, sanıklar Ali Poyraz, Coşgun Çakar Hamdi Eğbatan, Mehmet Uçar, Mehmet Akif Yılmaz, Osman Gülbel, Ömer Faruk Kartın, Özkan Mumcu, Ramazan Akyürek, Serkan Şahan, Tamer Bülent Demirel, Yılmaz Angın, Yunus Yazar'ın Bylock programı kullandıkları bildirildiğini belirtti.

HANEFİ AVCI: ÇOCUKLARIM OKULLARINDA OKUDU...

Daha sonra eski emniyet müdürü Hanefi Avcı tanık olarak dinlendi.

Avcı, "İstanbul Emniyetine olayı fatura etmeye çalıştılar. Amaç orayı ele geçirmekti. Kendileri dışında, herkesi gayri milli tanımlayıp makamları ele geçirdi. Sahte belgeler ve delillerle operasyon yaptılar. Bu yapıyla bağlantım oldu, çocuklarım okullarında okudu onları tanıyorum ama organik ilişkim yoktur" dedi. Hanefi Avcı, istihbarat daire başkanlığı yaptığı dönemde cemaatin etkin olmadığını belirterek, "İstihbaratta bilgi merkeze aktarılır. Devlet denetimi vardır. Gizlilik esastır. Merkez bu bilgilere bakmakla yükümlüdür. İllerin iptal ettiği bilgiler de merkezde saklanır. Elemanları da takip eder" diye konuştu.

BİRLEŞTİRİLMEYE ONAY VERİLMEDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, dönemin Trabzon Jandarma İl Komutanı Ali Öz ve diğer jandarma görevlilerinin yargılandığı Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebini, usul ekonomisine katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

16 KİŞİ TANIK OLARAK DİNLENECEK

5 Haziran tarihine ertelenen duruşmada; gazeteci Nedim Şener, emniyet müdürü Levent Yarımel'in de arasında bulunduğu 16 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verildi.