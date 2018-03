Makedon bakandan Türkiye'ye 'Afrin' desteği

Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Karabük Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret ederek, Türk işadamlarını ülkesine yatırım yapmaları için davette bulundu. Kahil daha sonra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Kahil, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Türkiye kendi bütünlüğünü terörizme karşı korumak için haklıdır. Bu harekatı o çerçevede değerlendiriyoruz. Çünkü devletin bütünlüğü yalnız sınırlarla korumalı değildir. Bazen sınırlar dışında da harekatlar yapılmalıdır. Sınırda terörist organizasyonların çoğalması bir tehditti Türkiye'ye. Bende, bizim partimizde, Makedonya hükümeti destekliyor Türkiye'yi. Çünkü terörizm terörizmdir. Nerede olursa olsun. Buna karşı çıkmalıyız. Biz Makedonya hükümeti olarak sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türk devletlerini herkesi bu doğrultuda terörizme karşı bu savaşı destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı 18 Mart'ta sonuçlandı. Bu büyük bir semboliktir. Türkiye devleti bizim için ayrılmaz bir bütünlüktür. Bizim için nerede yaşayan Türk varsa, Türk her yerde Türk'tür. Birbirimizi destekliyoruz. Yalnız Türkler değil, tüm dünyada yaşayan uygar milletler terörizme karşı savaştı ve milletler bunları destekliyor. Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 milyondan fazla Suriyeliyi kendi topraklarına aldı. Onların istikrarı için her milletin istikraraı için bu harekatı yaptı. Bunu destekliyoruz. İnanıyoruz ki böyle şeyler ileride tekrarlanmayacaktır. Tabii tekrarlanırsa her zaman bu tür harekatları destekleyeceğiz" dedi.

Avrupa Birliği'nin Afrin ile ilgili uyarısının sorulması üzerine Kahil, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği tabii ki kendi çıkarları yönünde konuşuyor, kendi çıkarlarını ortaya atıyor. Ama Avrupa ve herkes bilmelidir ki eğer Avrupa'nın çıkarları varsa Türkiye'nin de Türk milletinin de çıkarları vardır. Türkiye kendi bütünlüğünü korumak için bu harekatı yaptı. Başkasının yerlerini almak için bunu yapmadı. Kendisini korumak için yaptı bunu. Sonuç önemlidir. Sonuç Afrin ele geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, Afrin bundan sonraki dönemde orada yaşayan halka teslim edilecektir. Hiç kimse bir sıkıntı içerisinde olmasın. Türkiye kimsenin topraklarında gözü olan bir devlet değildir. Buna inanıyoruz. Her devlet her hükümet demokrasi prensiplerine göre haklıdır ya da haklı değildir. Sözlerinin arkasında durmalıdırlar. Önemli olan Türkiye'nin çıkarları Türkiye'nin istikrarı bizim için en önemli unsurdur."