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Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye ait okul ve derneklerde çalışan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Malatya ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Öte yandan, adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

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