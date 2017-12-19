Malatya'da dehşet: Babasını bıçaklayarak öldürdü
Malatya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, babasını bıçaklayarak öldürdü.
- AA
İnönü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Halil İbrahim I. (25), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Abdullah I.'yı (54) bıçakladı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
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