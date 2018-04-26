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Malatya'da FETÖ sanığı eski doktora 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezası verildi

Malatya'da FETÖ'nün firari 'il imamı' Eyyüp Doğan'ın yakın çalışma arkadaşı olduğu belirtilen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

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Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan eski doktor Kürşad Boyraz ve avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, örgüt içerisinde "bölgeci" olarak faaliyet gösteren ve firari "il imamı" Eyyüp Doğan'ın yakın çalışma arkadaşı olduğu belirtilen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, örgüt içerisindeki faaliyetleri ve konumu ile kuvvetli delillerin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Boyraz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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