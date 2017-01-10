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Malatya'da FETÖ'den 30 öğretmen gözaltına alındı

Malatya merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 30 öğretmen gözaltına alındı.

  • MALATYA (AA)
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli, Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de 33 adrese operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY'e ait kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.

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