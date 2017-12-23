Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malatya'da Kudüs Gecesi düzenlendi

Malatya'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kudüs Gecesi düzenlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İslam ülkelerinin bugünkü durumunun iç açıcı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne nasıl geldik, bu süreci çok iyi okumamız lazım. Kudüs'ün önemini tüm Müslümanlar bilir. İslam coğrafyasındaki insanlar kendi yöneticilerinden bu konuda bir şey bekleyemez hale geldi. Onların tek umudu Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Dolayısıyla biz güçlü olmak zorundayız. İslam coğrafyasının içine düştüğü o fitneye düşmememiz lazım. "

Yeşilyurt İlçe Başkanı Uğur Polat ise Kudüs'ün mihenk taşı olduğuna değinerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA