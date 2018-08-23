Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- AA
Adıyaman'dan Malatya istikametine giden Macide Hakyol Uçar idaresindeki 44 BM 744 plakalı otomobil, Erkenek tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Hüseyin, Mehmet Akif ve Beril Nisa Uçar ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bir yaşındaki Beril Nisa bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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