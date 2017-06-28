Malatya'daki darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 28'i tutuklu 76 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen dördüncü duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanıklar dinlendi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 2. Ordu Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubaylar darbe girişiminde yaşanılanları anlattı, mahkeme başkanı Vedat Koç ve sanık avukatlarının sorularına cevap verdi.

Oturumu AK Parti İl Başkanlığından bir heyet de takip etti.

Mahkeme heyeti, yarın da tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.