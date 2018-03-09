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Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL cezası kesti

İhbar üzerine harekete geçen Malatya emniyeti, baskın yaptığı bir kahvede 77 kişiye para cezası kesti.

  • DHA
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Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

OYUN KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin baskın yaptığı kahvedeki masaların üzerinde tombala pulları, tombala makinesi, 2 televizyon ve oyun kartları ele geçirildi.

Tombala oynadığı tespit edilen 77 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 258'şer liradan toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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