Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL cezası kesti
İhbar üzerine harekete geçen Malatya emniyeti, baskın yaptığı bir kahvede 77 kişiye para cezası kesti.
- DHA
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
OYUN KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin baskın yaptığı kahvedeki masaların üzerinde tombala pulları, tombala makinesi, 2 televizyon ve oyun kartları ele geçirildi.
Tombala oynadığı tespit edilen 77 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 258'şer liradan toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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