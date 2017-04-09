Malazgirt’te terör operasyonu: 12 gözaltı, bir örgüt üyesi yakalandı
Muş’un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda bir örgüt üyesi yakalandı, 12 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Muş İl Jandarma Komutanlığınca 08 Nisan 2017 tarihinde Muş-Bulanık-Malazgirt ilçeleri bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Malazgirt ilçesi Yolgözler köyünde tespit edilen 12 şüphelinin adresinde eş zamanlı arama faaliyeti yapılmıştır. Arama sonucunda; 6 adet kaleşnikof şarjörü, 98 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hücum yeleği, 6 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 150 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. 12 şahsın adli işlemi devam etmektedir.
Ayrıca, Malazgirt ilçesi Tatargazi Köyünde PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanmıştır. Şüpheli şahsın adli işlemi devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
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