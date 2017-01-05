Maliyeciler Reina’daki katliamdan böyle kurtulmuþ

Ýstanbul Vergi Dairesi’ne baðlý çalýþan 3 müfettiþ, yýlbaþý gecesi Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya gitti.

Saldýrýnýn olduðu saate yakýn bir zaman diliminde kulüpte olan vergi müfettiþleri bir süre kasada ve masalarda oturup gözlem yapmaya baþladýlar.

Gözlemin yeterli olmasý ve saatin de ilerlemesi sonucu müfettiþler muhasebe odasýna geçtiler. Maliyecileri asýl olarak kurtaran da bu oldu.

Bir süre muhasebe odasýnda kayýtlarý inceleyen müfettiþler, silah sesleri duymaya baþladý. Silah seslerinin yaklaþmasý ve sona ermemesi üzerine endiþelenen müfettiþler önce kapýyý kilitledi. Bir süre beklediler. Ancak korkunç silah sesleri ve çýðlýklardan ciddi bir saldýrý olduðunu anlayan maliyeciler bu kez camlarý kýrarak pencereden atladý ve canlarýný böylece kurtardýlar. (Habertürk)