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Malta, Akdeniz'de 114 göçmeni kurtardı

Malta Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir geminin dün 114 göçmeni kurtararak Floriana deniz üssüne getirdiği bildirildi.

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Malta Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, dün rutin sınır devriyesinde Malta'nın güney sahilinden 53 deniz mili uzaklıkta içinde göçmenlerin bulunduğu lastik bir botun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, lastik botun su aldığı ancak 114 göçmenlerin kurtarıldığı ifade edildi.

Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan göçmenlerin başkent Valletta'nın yanındaki Floriana deniz üssüne getirilerek karaya çıkarıldığı kaydedildi.

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