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Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu ameliyat oldu

Maltepe Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ameliyat oldu.

  • AA
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Maltepe Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ameliyat oldu.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan alınan Berberoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
 
Berberoğlu'nun, yapılan kasık fıtığı ameliyatının ardından, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Enis Berberoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

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