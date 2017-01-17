Maltepe sahilinde bir gemide yangın çıktı
Maltepe Sahili'nde kıyıda duran demirli bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
- DHA
Edinilen bilgiye göre, Nazım İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Maltepe itfaiyesi ve çevre ilçelerden gönderilen takviye itfaiye grupları müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında çalışmalar devam ediyor.
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