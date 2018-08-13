Manavgat'ta bir otelin mutfak bölümünde yangın çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
- AA
Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına önce otel personeli ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen bazı turistler, tedbir amaçlı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yangın nedeniyle dumanla dolan otelde tatil yapan kişiler, başka otellere tahliye edildi.
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