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Manavgat’ta orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Ormanları'nda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde yol kenarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT’a ait iş makineleri ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü bildirildi.  

 

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