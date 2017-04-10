Manavgat’ta orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde yol kenarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT’a ait iş makineleri ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü bildirildi.