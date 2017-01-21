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Manisa’da 6 HDP’li tutuklandı

Manisa’da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP'li 5 ilçe başkanı ve 1 ilçe yöneticisi, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının itirazı üzerine gece saatlerinde haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'nin Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir M., Sarıgöl İlçe Başkanı Abdülhamit K., Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Sıddık B., Gölmarmara İlçe Başkanı Tarık Ş. ve Alaşehir İlçe Başkanı Muzaffer G. ile HDP Yunusemre ilçe yöneticisi Rahmatullah Y. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'örgüte finans sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' ve 'silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Ocak’ta 6 kişinin tutuklandığı operasyonda toplam tutuklu sayısı da 12’ye yükselmiş oldu. 

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