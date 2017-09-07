Manisa'da ByLock operasyonu: 30 gözaltı
Manisa'da terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, byLock kullandıkları belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgüt FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, eş zamanlı olarak 30 ayrı adrese oprasyon yaptı.
Terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan ve aralarında esnaf, memur ve görevlerinden ihraç olanlarında aralarında bulunduğu ByLock kullanan 30 kişi gözaltına alındı.
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