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Manisa'da deprem sonrası panik anları

Manisa'da üst üste meydana gelen 2 deprem, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, "Akşam saatlerinde deprem olacağı" söylentisi, vatandaşları sokağa döktü.

ÜST ÜSTE 2 DEPREM

Akşam yaşananlardan sonra; Manisa art arda iki kez sallandı.

PANİK ANLARI

Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

 

 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Manisa İl Müdürü Bekir Şen, Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını söyledi.Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerini tespit çalışmaları için bölgeye sevk ettiklerini anlattı.

 

Şen, "Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Mahallelerdeki tarama ve incelemelerimiz sürüyor. " ifadelerini kullandı.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.Manisa Selendi'de 4,9 büyüklüğünde depremManisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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