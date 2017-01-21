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Manisa'da katil zanlısı yakalandı

Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında kasten adam öldürmeden aranan bir şahıs ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

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Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 103 şahıs, 77 araç, 23 işyerinde kontrol yaptı.

Uygulamada araca toplamda 602 TL para cezası kesilirken, GBT sorgulamasında hırsızlık ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay cezası bulunan S.K., kasten adam öldürme suçundan aranan A.A., uyuşturucu suçundan aranan S.Ç. ve kişilerin huzur ve sükunu bozma suçundan aranan R.B. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetçe gözaltına alınırken, uygulama Manisa il genelinde yapıldı.

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