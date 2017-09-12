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Manisa'da midibüs TIR'a arkadan çarptı: 16 yaralı

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde midibüsün önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, dün gece E-96 Karayolu Mersinli Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Mevkii'nde meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne gelen Tuncay Seyman yönetimindeki 35 AU 060 plakalı midibüs, önünde giden Abdullah Özsoy yönetimindeki 03 VB 263 TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücülerin dışında midibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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