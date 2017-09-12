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Manisa Salihli'de minibüs TIR'a çarptı: 16 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir minibüsün TIR'a çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir'e doğru giden Tuncay Seyman yönetimindeki 35 AU 060 plakalı minibüs, İzmir-Ankara karayolu Mersinli Mahallesi yakınında aynı yöne seyreden Abdullah Özsoy'un kullandığı 03 VB 263 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazada, minibüsteki 16 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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