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Manisa'da nohut tarlasında Hint keneviri yetiştirmiş

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde nohut tarlasında kenevir yetiştirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 247 kök Hint keneviri ele geçirdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde bir nohut tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tarlada 247 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri nohut tarlasındaki Hint kenevirlerini imha etmek üzere sökerken, olayla ilgili olarak M.A.K. gözaltına alındı.

 

 

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