Manisa'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı S.D.'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-MANİSA
Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'un talimatıyla harekete geçen İstihbarat ve Terörle Mücadele Ekipleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.
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