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Manisa'daki FETÖ operasyonlarında 12 şüpheliye gözaltı

Manisa'da üç ayrı operasyonda aralarında FETÖ'nün sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda, terör örgütüyle ilişkili oldukları iddia edilen ve aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Manisa merkez ve Antalya'da bazı adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün sözde bölge sorumlusu T.S ile H.D. ve Antalya'da G.Ç ve F.Ç yakalandı.

Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı olan ancak ikametlerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ByLock operasyonu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.K, A.Y ve N.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerden N.Ö. işlemlerinin ardından sevkedildiği adliyeden çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Alaşehir'de "öğretmen yapılanmasına" operasyon

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 4'ü eski 1 halen görevde 5 öğretmen gözaltına alındı.

Şüpheliler Alaşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

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