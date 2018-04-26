Mardin'de 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
- AA
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin'de 20-21 Nisan'da PYD/PKK mensubu 3 teröristin, Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.
Terör örgütü mensuplarının İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
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