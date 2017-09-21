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Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de insansız hava aracıyla tespit edilen 6 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri arasında bulunan kırsal alanda, İHA yardımıyla 6 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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