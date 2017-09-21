Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de insansız hava aracıyla tespit edilen 6 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri arasında bulunan kırsal alanda, İHA yardımıyla 6 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı.
Operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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