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Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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  • AA/DHA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bornova Tugay Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MARDİN VALİLİĞİ: PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU

Mardin'in merkez Artuklu ile Savur ilçeleri sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü bölge sorumlusu olmak üzere 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, Gap - Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte  2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet el bombası ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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