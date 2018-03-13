Mardin'de bölücü terör örgütü PKK mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, PYD-YPG/PKK terör örgütünden kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.



Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında, bir güdümlü tanksavar füzesi, beş roketatar mühimmatı, iki ÇNRA mühimmatı, muhtelif hafif silah mühimmatı ve el yapımı patlayıcı malzemesi bulundu.



Şırnak Merkez'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir biksi makineli tüfeği, bir RPG-7 roketatar silahı, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bin 100 makineli tüfek mühimmatı, 45 roketatar mühimmatı, bin kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir tanksavar füzesi mühimmatı, 300 ağır makineli tüfek mühimmatı, dört taarruz el bombası, 20 dinamit ve yaşam malzemesine el koyuldu.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edilip, 20 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, PYD-YPG/PKK terör örgütünden kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Mardin'in Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında iki kalaşnikof piyade tüfeği, dört el bombası, altı roketatar mühimmatı ele geçirildi.