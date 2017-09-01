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Mardin'deki terör saldırısında 1 kişi daha hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz yıl PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Aykan Aktaş, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

  • AA
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Kızıltepe'de 10 Ağustos 2016 tarihinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına önceden park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 polisin şehit düştüğü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda Aykan Aktaş da ağır yaralandı. Aktaş, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aktaş'ın vefatı ile saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Aykan Aktaş'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Derik ilçesindeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Olay

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 10 Ağustos 2016 tarihinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına park edilen bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, saldırıda 1 polis şehit olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i polis 30 kişi de yaralanmıştı.

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