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Mardin’e yapılacak olan 400 ek yataklı hastane için yıkım çalışmaları başladı

Mardin Devlet Hastanesinin eski binası yıkılarak yerine 400 yataklı ek bina için çalışmalar başladı. Yıkılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • İHA
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Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan eski bina, yıkım ve hurda ihalesinin ardından yıkım işlemi için ilk kepçe vuruldu. Mardin’in 150 yataklı eski devlet hastanesinin yıkımı ve hurda karşılığı enkazının kaldırılma işinin 19 Haziran 2018 tarihinde 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi açık teklif usulü ile yapılmıştı. İlk kepçesi bugün vurulan hastanenin yıkım sürecinin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Yıkılan alana 400 yataklı ek bina inşaatının yapılacağı ve Mardin’de sağlık alanında eksikliklerin giderileceği belirtildi. 
 

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