Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin doğusunda hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise üzerinde seyredecek.



Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pusun etkili olması bekleniyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.