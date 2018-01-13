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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

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Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
 
Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
 
Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
 
Meteoroloji yetkilileri poyrazın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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