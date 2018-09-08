Marmara'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.