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Sömürgecilerin maşaları iş başında

Türkiye'yi kurdukları paravan terör örgütleri ile dize getiremeyen güçler, ekonomik baskı ile Türkiye'yi kıskaca almaya çalışıyor. Döviz kurunda ani dalgalanmalarla Türkiye'ye operasyon çekenlerin tehdit ve şantajlarına en büyük destek, yine ülkemizdeki maşalarından geldi.

  • star.com.tr
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Türkiye'yi FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleri ile dize getiremeyen dış güçler, ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin direncini kırmaya çalışıyor.
 
ABD, terör örgütleri FETÖ ve PKK ile işbirliği yapan ABD'li casus Papaz Andrew Craig Brunson'un Türkiye'deki yargılanma sürecine müdahale edemediği için Türkiye'yi tehdit ediyor. Başkan Yardımcısı Pence, kendisi gibi Evanjelik olan Brunson'un yargılanmasına son verilmesini ve serbest bırakılmasını talep etmiş, aksi takdirde Türkiye'ye yaptırımlar için düğmeye basacakları mesajını vermişti.
 
ABD'nin tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen Türkiye, bu kez de ekonomik operasyonun hedefinde. Türkiye'deki maşaları da ABD'nin gayrımeşru taleplerini yüksek sesle dillendirmeye başladı.
 
İNCE'DEN ABD AĞZI
 
ABD merkezli Bloomberg kanalı, Rahip Brunson’u bahane ederek Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım uygulayan ABD’nin, Türkiye'de dev projelere imza atan firmalara ambargo ihtimali üzerinde tartışıldığını iddia etti. Karanlık lobilerin Pence'nin tehditlerini hayata geçirmek için düğmeye basmasıyla yükselen dolar için bir yorum da Muharrem İnce'den geldi.
 
ABD'nin tehdit ve şantajlarını değinmeye bile gerek duymayan İnce, tarafını açıkça belli etti.
 
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP'li İnce, doların düşmesi için Kanal İstanbul projesinin acilen durdurulmasını istedi.
 
24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanlığı için adayı olan İnce, bir televizyon programında ''Doları nasıl düşürmeyi planlıyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Ben başkan olursam bir şey yapmama gerek yok. Dolar kendiliğinden düşer.'' akla ziyan vaadlerde bulunmuştu. 
 
''KAVALA'YI, PAPAZI, DEMİRTAŞ'I VE BERBEROĞLU'NU SERBEST BIRAKIN''
 
Bir diğer ''maşa'' sözde gazeteci Mirgün Cabas ise doların düşmesi için, terör örgütü liderleri ve FETÖ'cülerin serbest bırakılmasını istedi.
 
İşte Cabas'ın doları düşürmek için sunduğu ''ihanet dolu'' teklifi
 
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanan ''Kızıl Soros'' Osman Kavala'nın
 
Terör örgütü PKK'ya açık destek veren, 6-7 Ekim Olayları'nın provokatörü ve terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan Selahattin Demirtaş'ın
 
''Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme'' ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçlarından yargılanan Enis Berberoğlu
 
Casuslukla yargılanan Papaz Brunson'un serbest bırakılmasını istedi.
 
 
 

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