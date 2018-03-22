MEBBİS giriş açık lise sınavı görevli öğretmen listesi MEB MEBBİS görevli öğretmen başvuru sonuçları

MEBBİS Açık lise sınavı görevli öğretmen listeleri ne zamana kadar onaylanabilecek? sorusunun yanıtı ha berimizde. Açık öğretim sınavı görevli öğretmen listeleri az önce açıklandı. MEBBİS giriş sistemi ile bu listelere ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için görevlilik başvurusu yapan öğretmenlerin listeleri MEBBİS sorgulama ekranı erişime açıldı. MEBBİS üzerinden giriş yaparak AÖL sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenlerin başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi öğretmenleri MEBBİS üzerinden giriş yaparak sınav görevlerini onaylamaları gerekiyor. MEBBİS sınavları için onay işlemleri 23 Mart tarihine kadar sürecek. Aşağıdaki link üzerinden MEBBİS sistemine erişebilirsiniz. MEBBİS sistemi üzerinden duyurulan sonuçlar için onay işlemleri başladı. İşte listeler..







SINAV NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?



Açık lise sınavları 31 Mart ve 1 Nisan tarihinde gerçekleşecek ilk oturum saat 9:30’da gerçekleşirken ikinci oturumlar saat 14:00’te yapılacak.







SINAV GÖREVİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR



MTAÖO için de Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim AUTOCAD sınavları için başvurular 23 Mart 2018 tarihi 23.59'a kadar devam edecek. İkinci onay ise 25 Mart 2018 23.59'a kadar devam edecektir. Bilgisayar kullanımı sınavı 1 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim AUTOCAD sınavı ise 15.00'da yapılacak.



MEBBİS Nedir?



Mebbis; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısa adıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir. Bu uygulamada e-yatırım işlemleri, personel işlemler, halk eğitim işlemleri, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları işlemleri, e-akademi işlemleri, e-yurt işlemleri, e-burs işlemleri, evrak işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında sistemde; devlet kurumları modülü, e-yatırım işlemleri, meis modülü, meis sorgu modülü, e-alacak modülü, tefbis modülü, egitek sınav modülü, özel MTSK modülü, özel öğretim kurumları modülü, RAM modülü, TKB modülü, performans yönetim sistemi modülü, EBİTEFO-BİTEFO modülü, MEB internet erişim modülü, yönetici modülü, mal, hizmet ve yapım harcamaları modülü, kitap seçim modülü, sosyal tesis modülü, e-mezun modülü, döner sermaye modülü, İlköğretim Kurum Standartları modülü, özürlü birey modülü, öğretmenevleri modülü, faaliyet modülü, okul gelişim programı modülü gibi bir çok seçenek ve işlem bulunmaktadır. Ayrıca Mebbis’in hizmetleri arasında sendika, hizmet puanı, izin işlemleri, hastalık ve refakat izni, kişilerin özlük ve kimlik hakları, hizmet yılı gibi bütün bilgilere de ulaşılabilmektedir.



MEBBİS Nasıl Kullanılır?



Mebbis uygulamasına girmek için öncelikle kullanıcı adınız ve şifreniz olmalıdır. Bu bilgileri bağlı bulunduğunuz okulun müdürlüğünden almalısınız. Öncelikle MEBBİS internet adresine tıklamalısınız. Daha sonra kullanıcı adınızı ve şifre ile güvenlik kodu bilgilerinizi açılan ekranda ilgili yerlere girmelisiniz. Tüm bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ‘Giriş’ butonuna basarak açılan ekranda işlem yapmak istediğiniz sekmeyi tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.