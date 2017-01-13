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Meclis'te güvenlik önlemleri

Meclis'te stenografların oturduğu yerin arkasındaki boşluk, milletvekillerinin düşerek zarar görmemesi amacıyla kapatıldı.

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Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde çarşamba gecesi yaşanan yumruklaşmaya kadar varan kavga ve sonrasında salonun zarar görmesi, TBMM Başkanlığının bir dizi önlem almasına neden oldu.

ATATÜRK ÇİÇEĞİ ZARAR GÖRDÜ

Kavga sırasında Meclis kürsüsü yerinden çıktı, kürsünün konulduğu mermer kırıldı, mikrofonlar zarar gördü ve 15'er bin avroluk iki mikrofondan birisi yerinden çıkartılarak, kavga sırasında sopa olarak kullanıldı. Kaybolan mikrofon henüz bulunamadı. Salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" zarar gördü, milletvekilleri çiçekleri birbirlerine fırlattı, çiçeklerin etrafında bulunan mikrofonlar, zarar gördü ya da yerinden çıktı.

Genel Kurul Salonundaki zararları tespit eden Meclis Başkanlığı, bu bölümlerin tamiratını yaptı.

2,5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ BOŞLUK KAPATILDI

Bu çerçevede, eski CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, iç güvenlik paketi görüşmelerinin yapıldığı 20 Şubat 2015 tarihli birleşimde düştüğü, stenografların oturduğu yerin arkasında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki boşluk, milletvekillerinin düşmemesi amacıyla ahşapla kapatıldı.

KÜRSÜ TAMİR EDİLDİ

Zarar gören kürsü tamir edildi. Kürsünün alt kısmı yerine konuldu, ancak ses sisteminin olduğu üstteki ahşap bölüm yerine, eski ses sisteminin olduğu parça takıldı. Kürsünün monte edildiği mermer gelecek günlerde yenilenecek.

Ayrıca "Atatürk çiçeği" yenilendi, etrafındaki zarar gören mikrofonlar tamir edildi.

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