Megastar Tarkan oyunu kullandı

Türkiye'den kritik açıklama: Rum Kesimi'nin onayına gerek yok

Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattının Kıbrıs Rum Kesimi'nin izni olmadan da ülkenin sularından geçirilebileceğini açıkladı. Bazı uzmanlar iki Akdeniz ülkesi arasında yapılacak bir enerji anlaşmasının önündeki en önemli engelin Kıbrıs Rum Kesimi'nin izni olduğunu savunuyordu.